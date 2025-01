Pays-Bas : Les maillots de l’équipe du Maroc exposés au Centraal Museum pour MOḌA

Les nouveaux maillots domicile et extérieur de la sélection de football du Maroc ont trouvé leur place au Centraal Museum d’Utrecht (Pays-Bas), dans le cadre de l’exposition MOḌA, qui se déroule du 3 octobre 2024 au 2 mars 2025 en mettant en avant la mode marocaine, des créateurs internationaux aux talents locaux. Ces modèles sont les premiers à être conçus par une personne d’origine marocaine, Abderrahmane Trabsini, cofondateur de la marque Daily Paper.

Le créateur de mode sera présent au Centraal Museum le 16 février, pour discuter du processus de conception de ces maillots. RTV Utrecht rappelle que Trabsini a notamment été l’artisan des tenues pour les concerts de Beyoncé à la Johan Cruijff Arena, en 2023.

Commissaire de l’exposition MOḌA, Zineb Seghrouchni, explique que les maillots sont inclus aux pièces exposées, parce qu’ils transcendent leur fonction sportive, pour devenir des éléments d’habillement.

Conservatrice de mode au musée, Ninke Bloemberg relie la présence des maillots sur les murs du musée à la performance historique du Maroc lors de la Coupe du monde 2022, citant la fierté et l’énergie que ce moment a générées. De plus, les Pays-Bas sont connus pour accueillir une importante diaspora marocaine.

Outre ces articles, l’exposition présente des œuvres de maisons de couture telles que BENCHELLAL, Maison Sara Chraïbi, Merrachi et New Tangier. A travers la mode, l’objectif est de retracer des histoires personnelles au carrefour des cultures, mêlant les œuvres des créateurs du Maroc et ceux de la diaspora dans les mêmes espaces.