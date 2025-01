Maroc : 2 373 agents amazighophones dans les administrations à fin 2025

Un total de 2 373 agents amazighophones (Tarifit, Tachelhit et Tamazight) seront déployés à fin 2025, a indiqué, lundi devant la Chambre des représentants, la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

En réponse à deux questions sur «la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh» lors de la séance des questions orales, Seghrouchni a expliqué que 464 agents amazighophones sont actuellement déployés aux niveaux central et décentralisé. Cette année, 1 840 agents amazighophones seront recrutés, outre la mobilisation de 69 agents amazighophones dans 10 centres d’appel.

S’agissant de la signalétique au sein des administrations publiques, la langue amazighe a été inscrite sur 3 000 panneaux et enseignes répartis dans sept administrations. Une action est actuellement en cours pour inclure la langue amazighe dans plus de 1 000 panneaux et enseignes, y compris dans les ambassades et les consulats.

En ce qui concerne les sites officiels, Amal Seghrouchni a indiqué que la langue amazighe a été incluse dans 10 sites officiels, en tant que phase expérimentale. Le but sera de la généraliser à tous les sites web officiels des administrations publiques, en plus d’accompagner le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports dans la création d’une plateforme pour l’apprentissage de la langue amazighe en ligne au profit des élèves.

Selon Amal Seghrouchni, la traduction des séances plénières des questions orales dans les chambres des représentants et des conseillers et la traduction de toutes les conférences de presse hebdomadaires du porte-parole du gouvernement reflètent la volonté du gouvernement de promouvoir la communication en langue amazighe, en plus du rôle joué par le ministère dans le développement de la culture amazighe en soutenant une série d’activités et d’événements culturels tout au long de l’année.

Elle a également souligné l’implication active de toutes les administrations publiques à travers la signature, à l’occasion du Nouvel an amazigh 2975, de 13 conventions de partenariat portant sur la mise en œuvre de l’officialisation de l’amazighe.

Le gouvernement tient à mettre en œuvre les dispositions de la loi organique 26.16, qui définit les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazighe ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique.