Contrairement au Hamas, le Premier ministre palestinien remercie le Maroc

Le Premier ministre de la Palestine, Mohammed Mustafa, a eu hier un échange téléphonique avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Les entretiens ont porté sur «les derniers développements en Palestine, les progrès du cessez-le-feu à Gaza et les efforts nécessaires pour l'aide humanitaire d'urgence», indique la primature palestinienne sur la plateforme X.

Le chef du gouvernement a «exprimé sa gratitude au roi, au gouvernement et au peuple marocains pour leurs soutiens indéfectibles à la Palestine», ajoute la même source. Mustafa a également «salué la position inébranlable du Maroc sur la cause palestinienne et les droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien pour mettre fin à l'occupation, obtenir la liberté, l'indépendance et l’établissement d’un Etat palestinien».

Après l’entrée en vigueur de la trêve à Gaza, le mouvement islamiste Hamas n’a pas remercié le Maroc pour sa solidarité avec la population palestinienne. Pour Rabat, l’Autorité palestinienne reste le seul interlocuteur, et ce malgré la parenthèse des visites au Maroc, sous le gouvernement de Saad-Eddine El Othmani, de responsables de Hamas, notamment Khaled Mechaal et Ismail Haniyeh. En témoignent les nombreux messages du roi Mohammed VI adressés au président Mahmoud Abbas et les déplacements au Maroc de ministres de l’exécutif palestinien.