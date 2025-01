Nouveau Chargé d'Affaires nommé à l'Ambassade des États-Unis au Maroc

Aimee Cutrona, membre chevronnée du Service extérieur des États-Unis, a été nommée Chargée d'Affaires à l'ambassade des États-Unis au Maroc, à compter du dimanche 19 janvier, selon un communiqué de presse de l'ambassade.

Cette nomination intervient à la suite du départ prévu de l'Ambassadeur Puneet Talwar. L'ambassadeur a conclu son service le 19 janvier, après plus de deux ans à représenter les États-Unis dans le Royaume.

La Chargée d'Affaires Cutrona avait précédemment occupé le poste de Chef de mission adjoint à Rabat depuis juillet 2022. Sa carrière diplomatique comprend des rôles importants à Washington D.C., où elle a été Sous-secrétaire d'État adjointe pour les affaires du Moyen orient et Directrice du Bureau des affaires du Moyen orient au Département d'État. Elle a également été Chef de mission adjoint à l'ambassade des États-Unis à Bahreïn de 2016 à 2019.

Le parcours diplomatique de Cutrona a commencé en 1999, avec des affectations dans divers pays, notamment en Éthiopie, au Salvador, au Qatar et en Égypte, ainsi que plusieurs postes à Washington D.C.

Elle est diplômée du Smith College et détient une maîtrise en relations internationales et gestion des conflits de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS).

La nomination d'une nouvelle Chargée d'Affaires à l'ambassade des États-Unis coïncide avec la transition vers une nouvelle administration, alors que le Président élu Donald Trump doit prendre ses fonctions ce lundi 20 janvier, après avoir remporté l'élection présidentielle de novembre contre le président sortant Joe Biden. Un ambassadeur des États-Unis au Maroc sera nommé après le processus de validation au Sénat. Mais cela pourrait prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois.