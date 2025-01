Le Maroc se félicite de l’accord de cessez-le-feu entre Hamas et Israël

Le Maroc se félicite de l’accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement palestinien Hamas et Israël, qui a mis fin à 15 mois de guerre. «Le Royaume du Maroc, dont le Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, préside le Comité Al-Qods, salue les progrès réalisés en vue de l’arrêt des hostilités et des attaques contre les civils, déclenchées depuis le 7 octobre 2023», indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Le Royaume appelle toutes les parties palestiniennes et israéliennes à donner une chance à la paix et à démontrer un engagement sincère et constructif, loin de toutes considérations conjoncturelles ou opportunistes», souligne la même source. Le Royaume, ajoute le communiqué, forme le souhait que cet accord de cessez-le-feu soit pleinement respecté, et qu’il permette l’arrêt des attaques contre les civils, le retour des déplacés et l’accès fluide et en quantités suffisantes de l’aide humanitaire.

«L'accord de cessez-le-feu devrait ouvrir la voie à un vrai processus de paix, permettant l’établissement d’un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte et en paix avec Israël.»

Hier, le mouvement palestinien Hamas s’est félicité de sa «victoire contre l’ennemi sioniste». Dans une déclaration à la presse, son porte-parole n'a pas remercié le Maroc, se limitant à citer la Turquie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Russie, la Chine et la Malaisie.

Depuis le 7 octobre 2023, les villes marocaines ont connu presque quotidiennement des manifestations de solidarité avec les Palestiniens. Le royaume a également envoyé, à deux reprises en mars et juin 2024, des aides directes à la population de Gaza.