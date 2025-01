Allemagne : Le Maroc inaugure son pavillon à la Semaine verte internationale de Berlin

Dans le cadre de sa participation à la 89e Semaine verte (Grüne Woche) internationale de Berlin, qui se tient du 17 au 26 janvier 2025 en Allemagne, le Maroc a inauguré son pavillon, ce vendredi. Cette ouverture officielle a connu la présence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari, accompagné de son homologue allemand, Cem Özdemir, ainsi que des responsables et des professionnels marocains.

Organisé par Morocco Foodex, le pavillon marocain se veut une vitrine du secteur primaire national, en phase avec la stratégie «Génération Green 2020-2030». Il s’agit de promouvoir une «agriculture moderne et inclusive, où les principes de durabilité et d’excellence sont au cœur des priorités», fait savoir un communiqué du ministère. A cette occasion, Ahmed El Bouari a déclaré que la participation du Maroc à la Semaine verte serait une opportunité pour «élargir les partenariats internationaux dans le domaine».

Dans le même sens, le pavillon promeut «l’héritage culturel et la richesse agricole du pays à travers l’authenticité et la diversité des produits du terroir marocain et les produits à haute valeur ajoutée, qui répondent aux standards internationaux de qualité et de durabilité». Parmi eux figurent «l’huile d’argan et ses dérivés, l’huile d’olive, le safran, les dattes et les plantes aromatiques et médicinales provenant des 12 régions».

Selon la même source, cet espace accueille 21 exposants issus de 39 coopératives, qui regroupent 1 079 adhérents, dont une issue des zones touchées par le séisme de 2023. «Parmi les exposants, 8 groupements participent pour la première fois à une manifestation internationale et 32% des membres des coopératives présentes sont des femmes issues des zones rurales», fait savoir le ministère.

Globalement, la Semaine verte rassemble plus de 1 400 exposants de 60 pays, pour accueillir plus de 300 000 visiteurs.