Maroc : Les manifestants saluent le cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Au Maroc, les manifestants ont été nombreux dans les rues de plusieurs villes, depuis mercredi, pour saluer l’annonce d’un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, marquant la fin de 16 mois d’offensives israéliennes continues sur la bande de Gaza. Ainsi, des rassemblements se sont tenus à Rabat, à Casablanca, à Kénitra, à Oujda, à Tanger, à Tétouan, à Agadir, à Fnideq ou encore à M’Diq.

Dans ces villes, les citoyens se sont rassemblés sur les places et dans les rues, scandant des slogans louant la résistance et exprimant leur solidarité avec le peuple palestinien. Les manifestants ont également exprimé leur opposition à la normalisation avec Israël et condamné une «complicité internationale dans les crimes» de l’occupation israélienne.

احتفالات ساكنة طنجة المغربية باتفاق وقف إطلاق النار في #غزة

تحية للأحرار والحرائر ✌️✌️❤️ pic.twitter.com/1CazKRNrUH — صباح العمراني (@sabah71elamrani) January 15, 2025

Les rassemblements se sont tenus peu après l’annonce par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, d’un accord de cessez-le-feu. Celui-ci prévoit un échange de détenus entre la résistance palestinienne et Israël dans la bande de Gaza. En attendant l’entrée en vigueur, dimanche, le responsable a appelé au calme dans la région.

A la veille de cette annonce, le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza a continué de s’alourdir. Jusqu’à mercredi dans la journée, le ministère palestinien de la Santé a fait état d’au moins 46 707 personnes tuées et de 110 265 autres blessées, outre la destruction massive des infrastructures.