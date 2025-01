Royaume-Uni : L’ambassadeur du Maroc rencontre son prédécesseur de 400 ans

L’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, s’est rendu récemment au Barber Institute of Fine Arts de l’Université de Birmingham, où il a admiré un portrait d’Abd el-Ouahed ben Messaoud ben Mohammed Anoun, premier ambassadeur marocain dans le pays. En 1600, Anoun s’est fait connaître pour son rôle dans le renforcement des relations commerciales et diplomatiques bilatérales.

Ce tableau est actuellement exposé à la galerie du Barber Institute, où les visiteurs peuvent admirer ce qui est la plus ancienne peinture britannique connue représentant une figure musulmane. «Ce portrait est un symbole puissant des liens historiques profonds entre le Maroc et le Royaume-Uni, remontant à plus de huit siècles», a déclaré Hakim Hajoui.

«Nous sommes honorés d’accueillir Son Excellence sur notre magnifique campus de Birmingham alors que nous célébrons notre 125e anniversaire cette année. Nous sommes une université civique mondiale engagée à améliorer la vie des gens, et nous sommes fiers de fournir une éducation, une recherche et un leadership civique de classe mondiale à la région MENA par l’intermédiaire de l’Université de Birmingham à Dubaï», a commenté le vice-chancelier de l’institution, le professeur Adam Tickell.

Il y a près de 400 ans, le sultan saadien Ahmed al-Mansour a envoyé son secrétaire principal, Anoun, qui est devenu plus tard ambassadeur à la cour de la reine Elisabeth I d’Angleterre en 1600. Sous les ordres du sultan, il s’est rendu à Londres avec une délégation pour promouvoir la nouvelle alliance et négocier une invasion conjointe de l’Espagne.

Accompagné de 16 diplomates marocains, l’ambassadeur est arrivé à Douvres, ville portuaire du sud-est de l’Angleterre. Au cours de son séjour de six mois, il a rencontré la reine à deux reprises, le 19 août et le 10 septembre. Les récits historiques suggèrent qu’Anoun a inspiré le célèbre personnage d’Othello de William Shakespeare.

En 2022, l’Université de Birmingham a prêté ce portrait au Metropolitan Museum of Art de New York, dans le cadre de l’exposition itinérante The Tudors: Art and Majesty in Renaissance England. Le tableau a également été présenté au Cleveland Museum of Art, dans l’Ohio, et au Fine Arts Museum de San Francisco en 2023.

Le portrait d’Anoun fait partie des collections de recherche et culturelles de l’université et est prêté au Barber Institute, son musée d’art et sa collection, depuis juin dernier. L’exposition dure jusqu’au 27 janvier de cette année.