Accusé de meurtre, profil du Franco-algérien arrêté à Marrakech via Interpol

Après une cavale de près de deux ans, Sahbi El Asraoui, un Franco-Algérien âgé de 26 ans, a été interpellé vendredi 10 janvier à Marrakech. On en sait un peu plus sur son profil et les accusations qui ont conduit à la fiche Interpol.

Né en 1999 à Besançon, il était recherché depuis le 8 mars 2023, jour où il s’était enfui en pleine audience lors de son procès pour tentative de meurtre à Planoise, dans le Doubs. Condamné par contumace à sept ans de prison ferme pour avoir grièvement blessé un homme en décembre 2020, Sahbi El Asraoui avait échappé aux autorités françaises.

Il a ensuite été impliqué dans une série d’affaires de violences graves. Parmi elles, une fusillade en juin 2023 à Planoise, ayant fait deux blessés, et une agression mortelle à Dijon en novembre 2023, précise France 3.

L’homme a finalement été arrêté alors qu’il se trouvait au Maroc, muni d’un passeport français falsifié. Le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux, a salué la coopération des autorités marocaines dans cette traque internationale. Une demande d’extradition a été formulée par la France, qui attend désormais de connaître les délais de procédure.

Dès son retour, Sahbi El Asraoui devrait être incarcéré pour purger sa peine initiale et répondre aux nouvelles accusations portées contre lui. Selon le procureur, il incarne «le haut spectre de la délinquance», avec un parcours marqué par des actes de violences extrêmes.