Lekjaa : «Les plus pauvres perçoivent 14% des 15 MM DH d’aides au gaz butane»

Le ministre délégué au Budget a déploré, ce lundi, à la Chambre des représentants, la répartition actuelle des subventions étatiques allouées au gaz butane. «Sur les 15 milliards de dirhams annuels consacrés à ce produit, les 20 % les plus pauvres de la société marocaine ne perçoivent que 14 % de cette somme. En revanche, les 20 % les plus riches bénéficient de 27 %», a-t-il regretté. «En d’autres termes, les 20 % les plus riches ont le double», a expliqué Lekjaa devant les députés.

Le ministre délégué a constaté les mêmes inégalités dans la répartition des aides à la farine et au sucre. Et d’appeler «le gouvernement et le Parlement à mettre en place des mécanismes devant permettre aux classes défavorisées de bénéficier de ces subventions».

Dans son intervention, Fouzi Lekjaa a exclu toute augmentation du prix du gaz butane. «Elle n'est pas à l'ordre du jour», a-t-il assuré. Pour rappel, le PLF 2024 avait prévu une décompensation partielle de ce produit, qui s’est traduite, en mai de la même année, par une hausse de 2,5 DH pour la bonbonne de gaz de 3 kg et de 10 DH pour celle de 12 kg. La même augmentation était programmée pour 2025 et 2026.