Le groupe d’amitié parlementaire France-Maroc offert en cadeau au RN

Nous vous l'avions annoncé en exclusivité il y a un mois, le groupe parlementaire Ensemble pour la République (macroniste) a offert la présidence du groupe d'amitié France-Maroc au Rassemblement National. C'est désormais acté depuis ce lundi après-midi, nous annoncent deux sources au sein de partis politiques français.

Le parti d'extrême droite en avait fait un acquis non négociable malgré la montée au créneau d'élus macronistes et un début de rétropédalage du négociateur Mathieu Lefèvre (député Ensemble pour la République). Si la désignation du président reste à la discrétion du parti, Marine Le Pen et Sébastien Chenu sont les favoris pour occuper cette fonction offrant une belle visibilité à l'international.

Ce cadeau parlementaire montre le peu d’intérêt des députés du parti présidentiel pour le Maroc, alors même qu’Emmanuel Macron, lors de sa visite officielle à Rabat, avait insisté sur la diplomatie parlementaire comme accélérateur du rapprochement des deux pays. Leurs priorités se concentraient sur les groupes d'amitié avec les États-Unis et Israël qu'ils ont finalement obtenus, selon les premières indiscrétions recueillies par Yabiladi.

La France Insoumise a créé la surprise en décrochant ceux du Sénégal et du Liban qu'elle convoitait, malgré l'opposition initiale du groupe de députés macronistes. Les Écologistes, qui avaient demandé le Maroc, n'auraient obtenu aucun groupe d'amitié parmi ceux qui étaient encore en lice.