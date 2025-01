Casablanca : Des ONG appellent à enquêter sur des décès maternels dans une clinique

La mort de deux femmes enceintes dans une clinique privée de Casablanca, le même jour et dans des circonstances similaires, a suscité l’inquiétude de défenseurs des droits humains. Parmi eux, l’Association nationale de défense des droits de l’Homme et de protection des deniers publics a saisi le parquet, en se portant partie civile. Dans une déclaration à Yabiladi, Abdelilah Tatouche, président de l’ONG, a confirmé que cette dernière avait déposé plainte, ce lundi 13 janvier, à la Cour d’appel de la ville.

Dans sa plainte, consultée par Yabiladi, l’association demande l’ouverture d’une enquête judiciaire, après avoir reçu une demande de soutien de la part de Hamza, le mari de Kenza, l’une des défuntes. A 23 ans, la jeune épouse suivait régulièrement sa grossesse et son état de santé général auprès d’un gynécologue-obstétricien à Casablanca. Tous les examens ont indiqué que son état et celui du bébé étaient normaux, ce qui a conduit à l’accouchement prévu le 7 janvier 2025, à la clinique Jnane Taddart, où Kenza est décédée.

Selon le récit du mari dans la plainte, celui-ci a accompagné sa femme à la clinique, dans la matinée du 7 janvier 2025, où les démarches administratives habituelles ont été complétées. Vers 8h30, Kenza a été admise au bloc opératoire. Le personnel de la clinique l’a rassuré que le nouveau-né se portait bien et lui a demandé de lui apporter des vêtements. Le personnel a également assuré que la femme serait transférée dans sa chambre, une fois qu’elle se serait réveillée de l’anesthésie.

Restés sans nouvelles pendant l’attente qui a commencé à se faire longue, le mari et les autres membres de la famille ont commencé à s’inquiéter. Plus tard, il s’est avéré que Kenza avait souffert de complications lors de l’accouchement et avait été transférée en salle de réveil, où elle est décédée dans des circonstances non élucidées.

Dans la plainte déposée auprès du procureur, l’association explique que Hamza avait confirmé que sa femme avait d’abord reçu une anesthésie locale, mais que son état s’était aggravé au point que l’équipe médicale a dû recourir à une anesthésie générale pour sauver le bébé. Kenza a ensuite été transférée en salle de réveil, où elle est décédée, tandis que le bébé a survécu et a été remis à la famille.

L’association a pointé du doigt un autre incident similaire, survenu le même jour, dans des circonstances similaires. La corrélation entre les faits a alimenté davantage la controverse sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs ont été de plus en plus nombreux à s’interroger.

Des appels pour une enquête approfondie

Au vu de ces faits, l’association a requis auprès du procureur près la Cour d’appel de Casablanca d’ouvrir une enquête complète. Elle demande notamment à convoquer et à interroger l’obstétricien, le réanimateur, l’anesthésiste, le directeur de la clinique et l’ensemble du personnel médical ayant participé à l’accouchement, ainsi que tout autre membre du personnel lié aux deux affaires.

L’Organisation marocaine des droits de l’Homme et de la lutte contre la corruption au Maroc s’est également mobilisée, faisant état de trois décès au lieu de deux. Elle exhorte les autorités sanitaires et judiciaires à ouvrir une enquête approfondie pour définir les causes de ces décès et veiller à ce que les responsables soient traduits en justice.

Depuis ce lundi matin, Yabiladi a tenté de joindre la direction de la clinique Jnane Tadart pour obtenir des commentaires. A chaque fois tentative, notre interlocuteur a réitéré que le directeur n’était pas disponible, en raison d’une réunion.