Layla Dris Hach-Mohamed devient commissaire en chef de la police nationale de Jaén

Layla Dris Hach-Mohamed, originaire de Melilla, a officiellement pris ses fonctions jeudi en tant que commissaire provinciale en chef de la police nationale à Jaén. Elles ne sont que quatre femmes occupant ce poste en Espagne, mais l'origine marocaine et la religion musulmane de Layla a déclenché des attaques sur les réseaux sociaux jusqu'à parler de «remplacement ethnique» en Espagne.

Lors de la cérémonie de prise de fonction, présidée par le délégué du gouvernement espagnol en Andalousie, Pedro Fernández, et le haut responsable du CNP en Andalousie orientale, Luis Jesús Esteban Lezáun, elle a évoqué les défis liés à l’amélioration de la sécurité dans la province.

Elle a salué l’accueil chaleureux des habitants de Jaén, exprimant sa gratitude et son ambition de répondre aux attentes en travaillant «avec proximité, empathie et profond respect».

«Vous êtes et serez toujours le centre de notre travail. Je m’engage à diriger cette institution avec dévouement et humanité, à œuvrer avec passion pour garantir votre sécurité et votre bien-être, et à être toujours disponible pour vous soutenir.» Layla Dris Hach-Mohamed

Bien qu’elle ait reconnu qu’une «sécurité totale est impossible», Layla Dris Hach-Mohamed a souligné que Jaén est une province calme avec des niveaux de sécurité élevés, tout en appelant à poursuivre les efforts pour les renforcer davantage. Elle aura sous sa responsabilité 550 agents.

Son parcours, marqué par des postes clés, illustre une riche expérience. En service depuis 1995, elle a dirigé plusieurs commissariats, notamment à Grenade et aux îles Canaries, et a occupé des fonctions stratégiques comme chef de l’Unité de Coordination des Opérations à Jaén. Elle a également été chef du contingent espagnol lors d’une mission de paix des Nations Unies en Haïti et attachée intérieure à l’ambassade d’Espagne à Rabat, des responsabilités pour lesquelles elle a été distinguée par le ministère des Affaires étrangères.