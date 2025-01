Sahara : Un drone des FAR tue quatre éléments du Polisario à Bir Lahlou

L'année 2025 commence par une nouvelle opération aérienne des Forces armées royales (FAR) contre les milices du Polisario. «La frappe, menée samedi 11 janvier par un drone des FAR au sud de Bir Lahlou, a visé deux véhicules du Front qui ont pénétré dans la zone», située à l'est du Mur des Sables, confie à Yabiladi une source sécuritaire marocaine. Le bilan provisoire fait état de quatre tués parmi les membres du Polisario, précise la même source.

Cette tentative d'entrer à Bir Lahlou intervient alors que Brahim Ghali conduisait la délégation du Polisario à une réunion de l'Union africaine, organisée les 10 et 11 janvier à Kampala en Ouganda, consacrée à l'agriculture.

Le Front tient, en effet, à lancer des opérations armées contre les FAR à l'occasion de réunions continentales ou internationales, afin de montrer aux participants à ces conclaves la vivacité de la guerre au Sahara.