Le Maroc condamne les visées israéliennes sur des territoires de pays arabes

Le Maroc dénonce la publication, par des comptes officiels israéliens sur les réseaux sociaux, de cartes dites d'«Israël historique», intégrant des territoires appartenant à des pays arabes de la région du Moyen-Orient.

Le royaume «a fermement condamné» ces fausses cartes «prétendant être celles de l'Israël historique et incluant des parties des territoires palestiniens, de la Jordanie, de la Syrie et du Liban», indique une source autorisée du ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Ces allégations sont hostiles à la paix, compromettent la solution à deux États et nient le droit légitime du peuple palestinien d'établir son État indépendant aux frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale.»

La même source a également réaffirmé «la solidarité absolue du Royaume du Maroc avec le Royaume hachémite de Jordanie et son soutien à son intégrité territoriale, ainsi qu'à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Syrie et du Liban».