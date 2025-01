Amnistie fiscale : Le montant définitif des avoirs en liquide déclarés atteint 127 MMDH

Les avoirs en argent liquide déclarés volontairement dans le cadre de l’amnistie fiscale introduite par le PLF 2024 ont totalisé 127 milliards de dirhams. Lors du point de presse hebdomadaire à l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre chargé des relations avec le Parlement, porte-parole de l’exécutif, Mustapha Baitas, a fait savoir que cette initiative avait permis de réaliser «d’excellents résultats bien au-delà des estimations initiales». Cette somme est équivalente à plus de 6,8% du produit intérieur brut (PIB).

Cette opération a appliqué un taux de 5% pour les régularisations des avoirs nationaux et de 10% pour ceux à l’étranger. Outre les recettes immédiates issues de l’amnistie fiscale et qui représentent une nouvelle injection dans l’économie formelle, Mustapha Baitas a mis en avant l’impact global de ce processus sur les finances publiques et la capacité de réponse de l’Etat.

Le prélèvement de la contribution libératoire de 5% devrait permettre d’injecter près de 6 milliards de dirhams au budget général de l’Etat pour l’année 2025. Estimés à 35,9 MMDH les revenus fiscaux ordinaires ont également permis de couvrir les dépenses supplémentaires de 2024.