Maroc : TotalEnergies met en service les centrales solaires de 5 sites Safran

TotalEnergies Renewables Distributed Generation a installé des systèmes photovoltaïques sur cinq sites de Safran au Maroc. Ce projet abouti permet désormais de générer 2400 MWh d’énergie renouvelable par an, fait savoir un communiqué.

«La solarisation des sites Matis Aerospace (Joint-Venture entre Safran Electrical & Power et Boeing), Safran Aircraft Engines Services Maroc, Safran Electronics & Defense, Safran Engineering Services Maroc et Safran Aerosystems Maroc fait partie de la stratégie du Groupe visant à adopter des énergies renouvelables et à limiter son empreinte carbone», ajoute la même source.

Ce projet, mis en œuvre par TotalEnergies Renewables Distributed Generation, soutient ainsi les initiatives de Safran pour réduire ses coûts énergétiques et améliorer sa performance environnementale.

En chiffres, ce ne sont pas moins de 2 600 panneaux solaires qui ont été installés. Ils permettront de couvrir 30% de la consommation annuelle en électricité sur ces sites, en plus d’économiser près de 1 700 tonnes de CO₂ chaque année.