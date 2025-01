Inondations en Espagne : La mission d'aide du Maroc à Valence touche à sa fin

Déployées à Valence depuis novembre 2024, les équipes de secours marocaines qui soutiennent les interventions des autorités espagnoles dans les zones touchées par la tempête Dana, ont terminé leur mission.

Les équipes de secours marocaines devraient rentrer au pays ce jeudi, a confirmé à Yabiladi le consul général du royaume à Valence, Said Idrissi Bouzidi. «Les opérations de retour ont démarré ce 9 janvier à midi. Les équipes feront escale à Motril ce soir, avant de prendre le large, demain à 14 heures. L'arrivée au port de Tanger Med est prévue demain à 22 heures», a-t-il confirmé.

Les secouristes marocains travaillent depuis le 13 novembre en coopération avec les autorités espagnoles à Valence, la région la plus touchée par les inondations. Cette mobilisation fait suite à la réponse du Maroc pour apporter son soutien à l'Espagne, après la catastrophe naturelle.

Sur le terrain, les équipes marocaines ont traité plus de 350 kilomètres de réseau et déblayé 200 garages. Elles ont été réparties en deux convois, mobilisant 37 camions autopompes aspirants et 103 opérateurs.

Concernant le bilan des morts au sein de la communauté marocaine à Valence, Bouzidi a assuré que le nombre de morts reste à huit, comme indiqué précédemment à Yabiladi. Cependant, «une femme originaire de Ksar El Kébir est toujours portée disparue», a indiqué le consul, soulevant des questions sur «si sa disparition a eu lieu pendant les inondations ou non».

Les inondations provoquées par la tempête Dana ont fait plus de 220 morts, laissé des dizaines de milliers de personnes à Valence sans électricité et perturbé les transports.