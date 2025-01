Rachid Talbi Alami représente le roi à l’investiture du président élu du Ghana

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a représenté le roi Mohammed VI, mardi à Accra, à la cérémonie d’investiture du président élu du Ghana, John Dramani Mahama.

La délégation marocaine est composée du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de l’ambassadrice du Ghana, Imane Ouadil.

La cérémonie d’investiture du président élu du Ghana a été marquée par la présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, de présidents de parlements, de ministres et de personnalités politiques, civiles et militaires.