Angleterre : Un avion à destination du Maroc atterrit en urgence

Après une heure de son décollage, un avion EasyJet à destination de Marrakech a dû atterrir à Bristol, jeudi 2 janvier, en raison d’un «problème technique». Selon The Independent, la compagnie aérienne a confirmé le retour sur la piste, sans donner plus de détails. «L’atterrissage s’est déroulé normalement et le vol a été accueilli par les services d’urgence, comme le prévoient les mesures habituelles et de précaution», a déclaré un porte-parole de la compagnie à la même source.

«Les passagers ont débarqué dans le terminal où nous leur avons fourni des rafraîchissements. Ensuite, un avion et un équipage de remplacement ont été organisés pour poursuivre le vol cet après-midi», a ajouté le porte-parole.

Après l’atterrissage d’urgence, le vol a repris à 15h24 plus tard dans la journée. Il est arrivé à destination à 19h27.