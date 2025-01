Maroc : Les internes et résidents suspendent les grèves nationales

Les médecins et pharmaciens résidents et internes ont annoncé, dimanche, la suspension de l’ensemble de leurs mobilisations nationales, dont les grèves répétées depuis un an et le sit-in initialement prévu le 8 janvier 2025. Cette décision a été prise «après une étude approfondie de la situation actuelle, ainsi que le nécessité de préserver la santé des citoyens et d’assurer la continuité des services», fait savoir un communiqué de la Commission nationale des internes et résidents (CNIR).

Selon la même source, cette initiative s’inscrit dans la vision de l’instance de «renforcer la formation des médecins résidents et internes, des pharmaciens et des dentistes». Par la même occasion, la CNIR a appelé les coordinations locales à «tenir des assemblées générales afin de discuter en détail de cette décision et formuler une vision commune pour aller de l’avant dans la prochaine étape».

Mardi 31 décembre 2024 et jeudi 2 janvier 2025, la CNIR a déjà mené des grèves nationales, avec des revendications portant sur les volets financier et académique, en faveur du renforcement de la formation. Dans ce contexte, les internes et résidents relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat ont pointé la fermeture et la démolition des laboratoires de biologie médicale, sans transfert temporaire en attendant l’ouverture du nouvel hôpital en construction.

Sans pour autant confirmer si la suspension des grèves intervient après négociations avec le ministère de tutelle, la CNIR s’est dit désormais «convaincue» que l’avenir réserverait «davantage possibilités» pour atteindre ses objectifs. Dans ce sens, elle a affirmé son «ferme engagement» à continuer de défendre les droits des internes et des résidents, ainsi que leurs revendications.

Par ailleurs, la CNIR a assuré continuer à porter ses revendications et à rester «ouverte à tous les moyens pacifiques et civilisés pour parvenir à un système de santé plus juste et plus équitable».