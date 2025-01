France : Le pâtissier Yazid Ichemrahen définitivement condamné pour son faux cambriolage

Le célèbre pâtissier d’origine marocaine Yazid Ichemrahen s’est désisté de son action en appel, ce qui l’a condamné définitivement, vendredi, pour avoir simulé son propre cambriolage. En première instance, il a écopé de six mois de prison avec sursis, assorti de 6 000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité. Natif d’Epernay dans le Marne, le champion du monde 2014 en desserts glacés a organisé les faits pour récupérer «plusieurs dizaines de milliers d’euros des assurances», rapporte Le Parisien.

Tout commence en février 2022, à Paris. L’homme de 33 ans porte plainte pour cambriolage, en disant s’être fait dérober «des vêtements de luxe, des bijoux, une montre», ainsi que les clés de sa voiture, une Audi RS6. Les vidéos de surveillance montrent «un homme difficilement reconnaissable», ainsi que le véhicule quittant l’immeuble. Après localisation plus tard dans un parking, il s’est avéré que le stationnement avait été payé par une carte bancaire au nom du plaignant, qui n’a pas fait de déclaration de perte.

Yazid Ichemrahen est ensuite passé aux aveux, et a évoqué «des difficultés financières». Mais désormais, il clame son innocence. «C’est une injustice qui m’a empêché de dormir pendant des mois. J’ai perdu plus de 700 000 euros de contrats quand les premiers articles sont sortis, sans compter les 20 000 ou 25 000 euros de frais d’avocat ensuite. Je suis passé de mon métier qui consiste à faire plaisir, à des milliers de commentaires racistes sur les réseaux sociaux», a-t-il confié au journal Le Parisien.

Sur son désistement, il a déclaré au média qu’il préférait se «concentrer sur [son] travail». «J’avais fait appel parce qu’on a sali mon image et mon honneur, c’est surtout par rapport à mon tonton et ma tati qui m’ont élevé. Je suis fatigué par cette histoire. Je ne suis pas footballeur ou acteur, je fais des gâteaux», a-t-il ajouté. «Ça me coûterait très cher à nouveau en frais d’avocat, pour revivre deux ans de calvaire en procédure», a conclu le pâtissier.