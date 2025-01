Espace aérien du Sahara : L’Espagne silencieuse sur les négociations avec le Maroc

Le gouvernement espagnol préfère rester silencieux quant aux négociations avec le Maroc, relatives au contrôle de l’espace aérien du Sahara occidental, selon un média ibérique. En réaction à une demande d’information du député Javier Armas, portant sur le même sujet, l’exécutif a renvoyé l’auteur de la question écrite à la réponse donnée, le 18 décembre, par le ministre des Affaires étrangères à la plénière de la Chambre basse du Parlement.

José Manuel Albares avait alors exhorté le groupe parlementaire de EH Bildu (basque indépendantiste) à ne pas répéter «les intox du Parti populaire qui véhiculent d’étranges théories sur le transfert du contrôle de l’espace aérien du Sahara occidental au Maroc».

«Les décisions des compagnies aériennes privées sont prises entre les entreprises privées et les agences compétentes dans le domaine de l’aviation civile et, par conséquent, ce sont des décisions techniques», avait-il précisé. Et d’ajouter qu’«il y a une feuille de route (du 7 avril 2022, ndlr) claire, transparente entre l’Espagne et le Maroc que nous sommes en train d’accomplir».

Le point 7 de la déclaration conjointe, sanctionnant les entretiens du 7 avril 2022 à Rabat entre le roi Mohammed VI, annonce en effet que des «discussions concernant la gestion des espaces aériens seront engagées» entre les deux pays.