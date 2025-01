Affaire Bennis-Alj-Slaoui : Le fiancé de la plaignante incarcéré à son retour au Maroc

Le fiancé de l’avocate française, plaignante dans l’affaire de viol impliquant Kamil Bennis, Mhamed Alj, et Saad Slaoui, Mohamed Amine Naguib, a été arrêté récemment à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, pour soupçons de violation du secret de l’enquête et de l’instruction. Responsable de commissions au sein de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), il a été interpellé à son retour au Maroc d’un séjour à Paris, puis placé en détention.

Selon des sources consultées par Hespress, cette mesure fait suite à la fuite d’une note vocale, qui documente un échange entre le concerné et une tierce personne, relatant les détails de l’échange avec le juge d’instruction près la Cour d’appel de Casablanca. Dans cet enregistrement, le mis en cause revient aussi sur le retrait de sa plainte pour coups et blessures, le 5 décembre dernier.

Les mêmes sources rapportent que Mohamed Amine Naguib est poursuivi pour d’autres chefs d’accusation, dans le cadre de la même affaire. La note vocale atteste notamment d’insultes et d’injures contre l’avocate de l’un des accusés, tout en constituant une atteinte au parquet et une entrave à la procédure en cours.

Précédemment, le juge d’instruction a rejeté la requête de la défense du principal accusé de le poursuivre en liberté. Les avocats avaient fourni une liste comprenant un grand nombre de témoins qui ont affirmé l’absence de viol. Pour sa part, la plaignante a rejeté toute version suggérant des relations consenties.

Les faits remontent à une soirée organisée le 2 novembre 2024 au domicile de Kamil Bennis, issu d’une famille qui a fait fortune dans le secteur pharmaceutique. Trois autres individus, Mhamed Alj, fils du président du patronat marocain, Saad Slaoui, entrepreneur basé à Londres, et Ahmed Daghbour, conseiller communal, sont mis en cause.