En tournage au Maroc, l’actrice israélienne Noa Cohen dit avoir reçu des menaces

Incarnant le rôle de la mère de Jésus dans le film Netflix «Mary», tourné au Maroc, l’actrice israélienne Noa Cohen a révélé avoir reçu des menaces de mort pendant le tournage, dans le pays. Sur Keshet 12, elle a confié avoir reçu des messages via les réseaux sociaux, de la part d’internautes qui prétendaient connaître l’adresse de son hébergement.

«Je me sentais en insécurité, étant dans un pays musulman comme le Maroc, et je devais être entourée d’une sécurité renforcée en permanence», a déclaré Noa Cohen. «C’était effrayant, surtout quand les gens ont commencé à savoir où je me trouvais et que j’ai commencé à recevoir des messages sur Instagram», a-t-elle ajouté.

Malgré les menaces, le tournage du film de 70 millions de dollars s’est déroulé sans interruption. Sorti le 6 décembre, «Mary» s’est rapidement au sommet des classements mondiaux de Netflix, conservant sa position pendant presque un mois.

Avec Sir Anthony Hopkins au casting, le film raconte l’histoire de Marie, mère de Jésus. Le Maroc a été choisi comme lieu de tournage pour reproduire les villes de Jérusalem et de Bethléem. Le réalisateur, DJ Caruso, a expliqué ce choix par la diversité des paysages dans le royaume, notamment des vestiges «de plus de 700 ans».

L’une des reconstitutions majeures du film au Maroc est le Second Temple du roi Hérode. Pour les scènes se déroulant à Jérusalem, les producteurs ont utilisé un décor créé à l’origine par le réalisateur Ridley Scott pour son film «Kingdom of Heaven», situé à Ouarzazate.

La ville de Chefchaouen, célèbre pour ses bâtiments bleus et ses paysages montagneux, a été utilisée comme décor pour Bethléem. Le tournage s’est terminé au Maroc en avril 2024.