Maroc : Première présentation sur la réforme des retraites en janvier

Nadia Fettah, ministre de l'Economie et des finances

Le gouvernement envisage une première présentation sur la réforme des régimes de retraite en janvier, a annoncé, lundi à la Chambre des représentants, la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah. Répondant à ce sujet, lors d'une séance de questions orales, elle a souligné ce chantier était fondé sur les principes convenus dans le cadre du dialogue social, notamment la création de deux pôles, public et privé, la définition des mécanismes de transition vers un nouveau système tout en préservant les droits et les acquis, ainsi que l'amélioration de la gouvernance.

Dans ce sillage, la ministre a relevé que le dialogue social a permis une augmentation des salaires, entraînant ainsi une hausse de la masse salariale, «ce qui nous a permis de gagner deux à trois années». Elle a, en outre, réitéré l'engagement du gouvernement à traiter ce dossier, qu'elle a qualifié de «difficile», en collaboration avec les parties concernées.