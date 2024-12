Le Maroc envisage de reprendre ses liaisons aériennes avec la Libye, suspendues en 2015. Une annonce faite par le ministre libyen des Transports, Mohamed Al-Shahoubi, du gouvernement d’union nationale, ont rapporté hier des sources médiatiques.

Ce sujet a été au menu des entretiens, à Rabat en marge d’une réunion de l’organisation arabe de l’aviation civile, entre Al-Shahoubi et son homologue marocain, Abdessamad Kayouh. Cette reprise sera accompagnée par l’ouverture, en 2025, d’une nouvelle ligne maritime entre les deux pays, indique la même source.

La suspension des vols directs entre la Libye et le Maroc remonte à février 2015, une décision prise par les autorités marocaines en raison de la dégradation de la situation sécuritaire sur le territoire libyen.

Les relations entre le Maroc et le gouvernement d’union nationale, dirigé par le Premier ministre, Abdulhamid Dabaiba, sont plutôt froides. En témoigne la réaction du ministre des Affaires étrangères, Taher Al-Baour, à la réunion, tenue les 18 et 19 décembre au Maroc, entre des représentants du Parlement de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, et du Haut Conseil d'Etat libyen.