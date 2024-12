Les Etats-Unis révisent légèrement à la baisse les droits de douanes imposés à l’OCP

Après avoir contesté, il y a quelques semaines, le relèvement des droits de douane imposés par les États-Unis aux engrais phosphatés marocains, l’OCP obtient gain de cause. Le département américain du Commerce a décidé de les réviser à la baisse, pour les situer à 16,60 % contre 16,81 %, alors qu’ils étaient à 14,21 % avant le 11 novembre 2024.

Cette légère correction fait suite à l’examen par les responsables américains du recours présenté par la partie marocaine et auditionné le 18 novembre, la société Mosaic. Le groupe chimique accuse, en effet depuis des années, l’office marocain de «bénéficier de subventions étatiques», ce qui constitue selon sa défense «une concurrence déloyale».

Après l’analyse du dossier, le département du Commerce «a déterminé que l’une des deux erreurs alléguées par l’OCP constitue une erreur ministérielle» et a par conséquent ordonné la correction à la baisse des taxes.

Pour rappel, l’OCP avait déploré, le 11 novembre dans un communiqué, «la procédure de révision menée par le département du Commerce des États-Unis (DOC), ce dernier ayant rendu une décision fondamentalement erronée, l’augmentation du taux résultant de l’application par le DOC de méthodologies inadéquates, non conformes aux lois et réglementations applicables, et non soutenues par les éléments du dossier».