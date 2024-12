Les familles d’otages israéliens cherchent du soutien au Maroc

Des représentants des familles des otages israéliens se sont rendus au Maroc, pour faire pression sur leur gouvernement à conclure un accord avec le Hamas et obtenir le soutien de la communauté internationale. Leur visite est intervenue avec la tenue d’une session de l’Internationale socialiste, accueillie jusqu’à dimanche dernier par l’Union socialiste des forces populaires (USFP) à Rabat.

Dans la capitale, la délégation israélienne a rencontré Alejandro Moreno Cárdenas, vice-président de l’Internationale socialiste. Elle a appelé à la «libération de tous les détenus civils victimes du conflit israélo-palestinien». Le responsable a souligné l’importance de la réunion de la communauté internationale au Maroc, pays qui fait le pont entre l’Europe et l’Afrique, pour faire face aux atrocités de la guerre mais chercher des solutions pacifiques.

A ce titre, il a exprimé l’espoir d’une libération humanitaire des détenus, suggérant que beaucoup pourraient rentrer chez eux d’ici Noël. En tant que leader des partis progressistes d’Amérique latine et des Caraïbes, Moreno Cárdenas a affirmé qu’il était possible de parvenir à un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers entre Israël et la bande de Gaza. Il a évoqué la possible participation du président de l’Internationale socialiste, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, pour faciliter ce processus.

Soulignant l’urgence de la paix, Moreno Cárdenas a déclaré : «Nous devons tous intensifier nos efforts, chacun à partir de nos positions respectives, pour parvenir à des accords qui permettent aux deux peuples de respirer en paix et en harmonie.»

En novembre dernier, le Forum des familles et des personnes disparues israéliennes avait lancé un appel à l’intervention du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods.