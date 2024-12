Le PJD oublie les réunions de ses ex-ministres avec leurs homologues israéliens

Le PJD est vent debout contre la participation d’une délégation israélienne à une session de l’Internationale socialiste, organisée samedi à Rabat par l’USFP. Une «colère» que traduit la sortie du président du groupement des députés de la formation islamiste.

Dans un message adressé à la direction du Parti de la Rose, Abdellah Bouanou a condamné une «provocation inacceptable à l’endroit des Marocains et qui nécessite des éclaircissements». Il s’est dit aussi «étonné» de la participation de représentants israéliens «à l’heure où le génocide et l’extermination ethnique se poursuit à Gaza par l'armée israélienne et à l’heure où il existe un consensus au sein de la Knesset israélienne (Parlement) de ne pas reconnaître l'État palestinien», a-t-il souligné dans une allocution prononcée le lundi 23 décembre à Rabat, lors d’une réunion du groupement des députés du PJD.

Pour rappel, des ministres du PJD, comme Aziz Rebbah et Abdelkader Amara, avaient eu des réunions avec leurs homologues israéliens, le jour de la signature, le 22 décembre 2020 à Rabat, par l’ancien chef du gouvernement Saad-Eddine El Othmani, alors secrétaire général du PJD, de la Déclaration tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Un épisode que le Parti de la Lampe tente d'oublier, notamment depuis le retour d’Abdelilah Benkirane aux commandes en octobre 2021.