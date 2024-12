France : Évasion spectaculaire d’un détenu lors d’un rendez-vous au consulat du Maroc

Un homme d’une quarantaine d’années, détenu à la prison de Poissy (Yvelines) pour séquestration suivie d’homicide, s’est évadé ce vendredi 20 décembre 2024 à Pontoise (Val-d’Oise). Profitant d’un rendez-vous au consulat du Maroc pour renouveler sa carte d’identité, il a pris la fuite lors d’une pause cigarette.

Selon les premières informations révélées par Actu17 et confirmées par le parquet de Versailles à l'AFP, l’homme de 44 ans, non menotté, s’est échappé à bord d’un véhicule conduit par un complice l’attendant à proximité. L’évasion, qui a eu lieu sous escorte pénitentiaire, soulève des questions sur les conditions de sécurité entourant ce déplacement.

Le détenu purgeait les derniers mois de sa peine de 15 ans de réclusion, il a saisi cette opportunité pour orchestrer son évasion.

Une enquête pour «évasion en bande organisée» et «association de malfaiteurs» a été ouverte par le parquet de Versailles. L’affaire a été confiée à la Brigade de répression du banditisme et à la police judiciaire, chargées de retrouver le fugitif et d’éclaircir les circonstances de cette fuite audacieuse.