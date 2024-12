Inculpation à New York de trois trafiquants arrêtés au Maroc

Le Parquet du District Sud de New York a inculpé trois trafiquants internationaux arrêtés en avril dernier à Marrakech par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ). Les accusés, de nationalités chinoise, ukrainienne et lituanienne, sont poursuivis pour trafic international de fentanyl et de méthamphétamine ainsi que pour blanchiment d’argent.

Interpellés le 17 avril en vertu de mandats internationaux émis par les autorités américaines, Xiang Gao, Oleksandr Klochkov et Igors Kricfalusijs, âgés de 22 à 25 ans, ont récemment été extradés vers les États-Unis. Ils ont comparu pour la première fois devant un magistrat à New York, où ils sont accusés d’avoir distribué des substances illicites sur le territoire américain et blanchi des fonds liés à ces activités.

Ces arrestations, réalisées lors d’opérations coordonnées entre les services marocains et américains, illustrent l’efficacité de leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale. Edward Y. Kim, procureur par intérim du District Sud de New York, a salué cette collaboration tout en dénonçant l’impact dévastateur du fentanyl sur les communautés américaines.

Selon Anne Milgram, administratrice de l’Agence antidrogue américaine (DEA), les accusés ont introduit des tonnes de précurseurs chimiques depuis la Chine et formé d’autres trafiquants à produire du fentanyl destiné au marché américain. Elle a souligné que leur inculpation marque une étape clé dans le démantèlement des réseaux internationaux de drogue.

Merrick B. Garland, procureur général des États-Unis, a affirmé que cette affaire envoie un message clair aux trafiquants de drogue opérant dans le monde entier, les appelant à répondre de leurs actes.