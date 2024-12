Maroc : L’Atlas parmi les principales destinations montagneuses à travers le monde pour 2025

Les hauteurs de l’Atlas au Maroc ont été identifiées comme l’une des trois destinations de montagne incontournables pour 2025, avec les Dolomites italiennes et les sites de Portillo au Chili. Selon Forbes, le rapport annuel de Pinterest sur les tendances, qui affiche un taux de précision de 80%, montre une augmentation de 30% de l’intérêt pour l’Atlas marocain.

Dans ce sens, The Telegraph et The Times ont mis en avant le Maroc comme l’une des destinations offrant le meilleur rapport qualité-prix. Chase Travel a inclus le pays dans sa liste des «25 voyages à faire en 2025». Lonely Planet, qui a classé la destination parmi ses meilleurs choix de voyage pour 2024, recommande spécifiquement l’ascension du monde Toubkal dans le Haut Atlas, le plus haut sommet d’Afrique du Nord (4 167 m).

L’intérêt croissant pour la région montagneuse du Maroc intervient alors que le pays connaît une attention accrue du tourisme. Le réseau ferroviaire moderne du pays offre un transport abordable et efficace, contribuant à son accessibilité. Marrakech, qui sert de porte d’entrée vers les montagnes de l’Atlas, a été considérée comme l’une des destinations tout compris les plus économiques en dehors de l’Europe en 2023.