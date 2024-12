Afrique : Après Agadir-Dakar, le Maroc envisage de lancer d’autres lignes maritimes

Le Maroc ambitionne d’ouvrir des lignes maritimes avec d'autres pays africains. «Dans les prochains jours, le royaume va lancer une ligne commerciale maritime entre Agadir et Dakar», a annoncé, mardi à la Chambre des conseillers, le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, Omar Hejira.

Il a souligné que «le gouvernement est ouvert à toutes les propositions visant à renforcer la connectivité maritime entre le Maroc et l'Afrique. Le Maroc est également ouvert à toutes les entreprises qui souhaitent relier les ports marocains aux ports africains».

La semaine dernière, un protocole d'accord a été signé dans la capitale de la région du Souss, entre une société britannique, Atlas Marine, et des partenaires marocains et sénégalais pour relier Agadir à Dakar.

Dans son discours du 6 novembre 2023, le roi Mohammed VI avait invité le gouvernement et les professionnels du secteur «à réfléchir à la constitution d’une flotte nationale de marine marchande, forte et compétitive (…) L’établissement d’une économie maritime doit se poursuivre pour consolider le développement de toute la région (Sahara, ndlr) et en faire bénéficier les populations locales».