CAF Awards 2024 : La capitaine marocaine Ghizlane Chebbak dans la sélection type africaine

La capitaine de l’équipe de football du Maroc, Ghizlane Chebbak, figure dans la sélection type de l’Afrique, chez les femmes. Dévoilée ce lundi soir lors de la cérémonie des CAF Awards 2024, à Marrakech, cette liste est dominée par le Nigéria et l’Afrique du Sud. Parmi les professionnelles retenues, l’attaquante des Lionnes de l’Atlas, qui évolue avec Levante Badalona en club, est la seule représentante nationale.

Outre Ghizlane Chebbak, le 11 type féminin se compose de la portière sud-africaine Andile Dlamini, des défenseuses Michelle Alozie (Nigéria), Karabo Dhlamini (Afrique du Sud), Osinachi Ohale (Nigéria) et Lebohang Ramalepe (Afrique du Sud), de la milieu de terrain Linda Motlhalo (Afrique du Sud), des attaquantes Rasheedat Ajibade (Nigéria), Barbra Banda (Zambie), Asisat Oshoala (Nigéria) et Tabitha Chawinga (Malawi).

Au palmarès de cette édition des prix de la Confédération africaine de football (CAF), la deuxième consécutive à Marrakech, le football féminin marocain a été bien représenté.

Ainsi, Bouchra Karboubi a été distinguée en tant que meilleure arbitre de l’année, Lamia Boumehdi (TP Mazembe) meilleure entraîneur féminine en clubs, Sanaa Messaoudi (AS FAR) meilleure joueuse interclubs et Doha El Madani (AS FAR) jeune joueuse de l’année.