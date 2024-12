Commerce en détail : La marketplace B2B Z lève 1,05 M$ au Maroc

La marketplace B2B de vente au détail en Afrique, Z, a réussi un tour de financement d’amorçage de 1,05 million de dollars, mené par des sociétés de capital-risque MNF Ventures, Witamax, Cash Plus Ventures et Kalys Ventures. L’objectif est de moderniser le secteur au Maroc, en intégrant la technologie et l’innovation à la chaîne de valeur.

Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, la plateforme évolutive a vocation à combler les lacunes, en permettant «aux détaillants et aux marques traditionnels d’avoir un accès direct aux consommateurs, relançant ainsi la compétitivité du commerce traditionnel (hanouts)». La même source fait savoir que «la finalisation de l’opération d’investissement reste est en attente de l’approbation du Conseil de la concurrence».

En chiffres, le marché marocain des produits de grande consommation est estimé à 25 milliards de dollars. Depuis son lancement en 2022, la plateforme Z regroupe plus de 15 000 détaillants actifs, soit près de 85% du marché du Grand Casablanca, en plus de totaliser 800 000 commandes passées.

Au niveau continental, le commerce de détail traditionnel regroupe plus de 2,5 millions de petits magasins indépendants. L’un des défis majeurs reste la situation fragmentée des chaînes d’approvisionnement fragmentées, parallèlement à concurrence grandissante des formats de vente au détail modernes.