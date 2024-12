Maroc : Le PJD brandit le Coran contre l’abolition de la peine de mort

Le PJD ne partage pas la décision du gouvernement de voter pour la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU relative au moratoire sur la peine de mort. «Nous avons affirmé notre ferme position de principe sur la peine de mort pour les crimes les plus graves liés au meurtre avec préméditation et à l'atteinte au droit à la vie, conformément au châtiment stipulé dans le Saint Coran», précise le secrétariat général du PJD dans un communiqué publié ce mercredi 11 décembre.

La peine capitale «procure un sentiment de justice pour la société et les familles des victimes des crimes les plus graves qui ébranlent l'opinion publique et choquent le sentiment collectif», expliquent les islamistes du Parti de la Lampe. «Cette punition (...) remplit une fonction dissuasive», assure la même source.

Le PJD a rappelé que le Maroc a suspendu, depuis 1993, les exécutions de condamnés par les tribunaux à cette peine. Et de conclure en lançant une mise en garde contre l’abolition de la peine de mort au Maroc.