France : La présidente de l’Assemblée nationale entame une visite au Maroc

La présidente de l’Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, se rend au Maroc, du 11 au 13 décembre 2024. Dans le cadre d’une mission de diplomatique parlementaire, elle se rend à Rabat et à Casablanca, accompagnée d’une délégation composée de la vice-présidente Naïma Moutchou, ainsi que du président de la commission des Affaires étrangères, Bruno Fuchs.

????? Bien arrivés au Maroc avec @NaimaMoutchou et @bruno_fuchs pour une mission parlementaire dans le cadre du partenariat d’exception qui unit nos deux pays. À Rabat et Casablanca, place au dialogue et à la construction d’initiatives communes pour l’avenir. pic.twitter.com/CnsDc7hdwU