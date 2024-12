Maroc : Les confidences d’Abdelhadi Belkhayat sur son retrait de la scène musicale

Lors de sa dernière apparition publique, l’artiste Abdelhadi Belkhayat est revenu récemment sur ce qui l’a poussé à se retirer de la scène musicale, en 2012. Il révèle que lors d’une visite à la mère mourante d’un de ses amis, il a entendu celle-ci réciter le 16e verset de la sourate 57 (Al Hadid), ce qui l’a profondément bouleversé. C’est ainsi qu’il a décidé de son retrait de la vie artistique conventionnelle, pour se consacrer à la spiritualité.

A l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes aux apprenant de l’école coranique Imam Nafiî pour la mémorisation du Livre saint à Tamellalt (province de Kelaâ des Sraghna), il est apparu ému en récitant des versets qui ont été «le début d’un changement radical dans [sa] vie».

Dans ce sens, il a rappelé qu’en 1987, il se préparait à se rendre en Belgique pour signer un contrat et donner 30 concerts. A l’aéroport, il a rencontré un groupe de prédicateurs en voyage vers Londres. Cette retrouvaille l’a marqué instantanément, au point de se remettre en question et de changer de destination.

Au lieu de se rendre en Belgique, le chanteur décide de faire le Hajj, où il a passé quatre mois. Dans cette sortie, Abdelhadi Belkhayat, 84 aujourd’hui, a décrit cette période comme l’une des plus belles de sa vie, puisque ce voyage a été l’occasion pour lui de faire une introspection sur le temps long, le menant à l’essence de la religion.

Abdelhadi Belkhayat a annoncé sa retraite en 2012, pour se consacrer au chant religieux. Malgré cela, il a continué à faire quelques apparitions artistiques. Au Festival Mawazine en 2015, il s’est produit sur scène en interprétant des chants saints. En février 2021, il a sorti une chanson patriotique qu’il a écrite et composée, pour la dédier à ses concitoyens des provinces du Sahara.

Plus récemment, en avril 2022, Abdelhadi Belkhayat a diffusé sur sa chaîne YouTube un nouveau titre, dédié aux peuples marocain et algérien, en faveur d’une fraternité et d’un bon voisinage plus forts que les divergences politiques.