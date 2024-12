Sahara : Ramaphosa ignore l’appel des manifestants de son parti

Cyril Ramaphosa Et Abdelmadjid Tebboune à Alger / DR

Le président Cyril Ramaphosa n'a pas réagi, ce vendredi 6 décembre à Alger, à la manifestation de membres de son parti, l’appelant à réviser sa politique sur le dossier du Sahara. Dans une allocution prononcée devant son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, il s'est contenté de réitérer son traditionnel appui aux positions du Polisario.

«L’Afrique du Sud demeure préoccupée par l’occupation continue du Sahara occidental par le Maroc. Le peuple du Sahara occidental a le droit de déterminer son propre destin.» Cyril Ramaphosa

«Les Nations Unies et l’Union africaine doivent accélérer le processus de résolution de cette question, conformément aux dispositions de l’accord de cessez-le-feu de 1991, aux résolutions de l’ONU et à l’avis juridique des institutions internationales et continentales», a précisé le chef d’État.

Mercredi à Johannesburg, des manifestants, tous membres de l’ANC, ont invité Cyril Ramaphosa à «établir une différence entre la question du Sahara et la question de la Palestine, puisque la Palestine elle-même soutient le Maroc et ne reconnaît pas les Sahraouis».