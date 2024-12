Tourisme : Fatim-Zahra Ammor fédère les acteurs du secteur

Dans un contexte marqué par des performances record, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, a réuni, ce jeudi 5 décembre 2024, la Confédération Nationale du Tourisme (CNT). Cette rencontre visait à dresser un bilan des réalisations et à définir les priorités pour les années à venir, notamment en vue des grands événements internationaux prévus entre 2025 et 2030, dont la Coupe du monde de football.

La ministre a ouvert la séance en soulignant l'essor exceptionnel du secteur en 2024 : 14,6 millions de visiteurs à fin octobre, 97 milliards de dirhams de recettes en devises et 24 millions de nuitées, soit une hausse de 10 % par rapport à 2023. Elle a également annoncé la création de 25 000 emplois supplémentaires en 2023, portant à 827 000 le nombre total d'employés dans le secteur.

Fatim-Zahra Ammor a mis en avant trois priorités majeures pour consolider ces acquis :

• Le renforcement des infrastructures touristiques, aligné sur le développement aérien, avec un appel aux hôteliers pour profiter du programme Cap Hospitality.

• L'amélioration de la qualité des services.

• La formation des jeunes talents pour répondre aux besoins croissants du secteur.

Elle a également insisté sur l'importance de promouvoir de nouvelles destinations pour diversifier l'offre touristique et réduire la saisonnalité, tout en répartissant les flux sur l'ensemble du territoire.

«Nous sommes à un tournant décisif. Le tourisme marocain a prouvé son potentiel, mais les défis à venir, notamment la Coupe du monde en 2030, exigent une mobilisation totale.» Fatim-Zahra Ammor

Hamid Bentahar, président de la CNT, a de son côté exprimé sa satisfaction face aux résultats obtenus et salué la synergie public-privé. Il a proposé de renforcer le rôle des fédérations professionnelles et insisté sur l'urgence d'intensifier les efforts de formation et de mise à niveau des infrastructures.

«Place à l'accélération collective. La CNT s'engage à collaborer étroitement avec le ministère pour développer notre offre et accroître la compétitivité de notre secteur.» Hamid Bentahar

Les présidents des fédérations et associations professionnelles présents ont unanimement soutenu ces axes prioritaires tout en soulevant des problématiques spécifiques, qui feront l'objet de réunions ultérieures.

Ont également participé à cette réunion Mohammed Msellek, secrétaire général du ministère, Achraf Faida, directeur général de l'Office National Marocain du Tourisme, ainsi que des représentants des conseils régionaux du tourisme.