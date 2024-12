Marrakech : Fermeture de 31 hôtels et maisons d'hôtes pendant trois mois

Farid Chourak, Wali de la région de Marrakech-Safi et gouverneur de la préfecture de Marrakech, a ordonné la fermeture de 31 unités hôtelières et maisons d'hôtes dans la ville ocre pour trois mois, en raison de graves violations légales et de non-respect des réglementations régissant le secteur du tourisme, selon plusieurs sources médiatiques locales.

La décision est tombée après des inspections menées par des comités mixtes comprenant les autorités locales, la communauté urbaine et le département de la sécurité à Marrakech. Plusieurs violations ont été enregistrées : non-respect des horaires de fermeture, nuisance auprès du voisinage, ainsi que des comportements portant atteinte à la réputation de la ville et portant préjudice le secteur du tourisme.

Malgré les avertissements adressés aux personnes concernées, les mêmes pratiques ont perduré, ce qui a conduit à la fermeture temporaire pour trois mois, avec l'obligation pour les propriétaires d'unités hôtelières de payer les salaires des travailleurs pendant la période de fermeture.

Le gouverneur a averti qu'en cas de récidive, une fermeture permanente sera appliquée ; les personnes concernées portant l'entière responsabilité légale.