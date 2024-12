Maroc : Les lauréates de TechWomen réunies autour de l'autonomisation des femmes dans les technologies

Une salle pleine de femmes : des leaders féminines émergentes, des entrepreneuses, des mères qui travaillent et des leaders dans la technologie. Elles se sont réunies pour s'autonomiser mutuellement, apprendre et se reconnecter lors du tout premier Sommet mondial des anciennes de TechWomen (TechWomen Alumnae), tenu à Casablanca du 4 au 6 décembre.

Organisé par le Département d'État américain et mis en œuvre par l'Institute of International Education (IIE), ONG américaine axée sur les échanges d'étudiants internationaux, le sommet a réuni 154 anciennes participantes de TechWomen. Le programme est une initiative de mentorat et d'échange réservée aux femmes, réunissant des leaders émergentes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) d'Afrique, d'Asie centrale et du Sud, et du Moyen-Orient avec leurs homologues professionnelles aux États-Unis.

En cours depuis 2011, le programme permet aux femmes en STEM de ces pays de voyager aux États-Unis, de se former dans des entreprises de premier plan en fonction de leur expertise et d'accéder à des réseaux, des ressources et des connaissances pour exceller dans leur carrière à leur retour chez elles.

À Casablanca, les 154 anciennes participantes de 21 pays ont rencontré d'autres TechWomen, 45 mentors américaines, en plus d'assister à une série d'ateliers. La journée d'ouverture du Sommet mondial des anciennes de TechWomen, qui s'est tenue mercredi, a été suivie par l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, qui a qualifié l'événement de «moment charnière pour faire progresser le leadership des femmes dans les domaines STEM à l'échelle mondiale».

Le sommet au Maroc, annoncé par le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors du 10e anniversaire de TechWomen en 2022, a également offert aux participants l'occasion de participer à des ateliers et des sessions. Les sujets comprenaient «femmes leaders en STEM et la révolution de l'I.A.», «pratiques durables et résilience climatique», et «autonomiser la prochaine génération : combler le fossé entre les sexes en STEM».

«Ces femmes incroyables du monde entier se rencontreront, partageront des expériences et verront comment elles peuvent avancer toutes sortes de solutions à de nombreux problèmes et défis auxquels nous faisons face dans le monde», a déclaré l'ambassadeur Talwar à Yabiladi, peu avant son mot d'ouverture au sommet.

En plus du réseautage et des ateliers, la rencontre inclut un concours de pitch TechWomen. Les anciennes participantes y présentent des idées commerciales innovantes et des projets communautaires, mettant en œuvre les connaissances acquises lors du programme de cinq semaines financé par les États-Unis.

Confiance, connaissances et transmission

L'une des leaders émergentes participant au concours de pitch est Karima Bahman, entrepreneuse basée à Agadir et mentorée en 2023. Ingénieure électricienne et doctorante en intelligence artificielle, elle dirige une entreprise de nettoyage et de maintenance de panneaux solaires.

Sélectionnée pour TechWomen 2023, Bahman s'est rendue à San Francisco pour perfectionner ses compétences en tant que professionnelle de la technologie. «J'ai eu l'opportunité d'aller chez Google, Meta, Tesla, entre autres, et de rencontrer des personnes occupant des postes importants comme des directeurs exécutifs et des PDG de grandes entreprises», a-t-elle déclaré à Yabiladi. Pour elle, cette expérience redonne avant tout confiance et permet d'affiner les compétences techniques de son travail.

«Nous avons eu des ateliers sur les compétences interpersonnelles, mais nous avons également eu l'opportunité de nous intégrer dans une entreprise de la Silicon Valley qui travaille sur le côté purement technique de l'électricité et des nouvelles énergies», a déclaré Karima. Comme d'autres femmes sélectionnées pour le programme, elle a passé quatre semaines à San Francisco et une à Washington D.C., où elle a visité le Département d'État américain et rencontré les sponsors.

La confiance et le leadership étaient également des points forts pour Safaa Boubia, une ancienne marocaine de TechWomen. L'entrepreneuse technologique basée à Casablanca a participé au programme en 2018. Entrepreneuse depuis 2011, Safaa a cofondé Numeric Way avec son frère, spécialisée dans l'informatique. Son entreprise forme et connecte les entreprises locales avec des CTO (Chief Technology Officers), un poste crucial pour les entreprises de commerce électronique mais difficile à trouver, selon elle.

«Je me souviens qu'en 2015, j'étais à une conférence à Marrakech, et l'un des participants était une ancienne TechWoman marocaine. C'est elle qui m'a parlé du programme et m'a encouragée à postuler», dit Safaa.

Après une première tentative infructueuse, Safaa a réussi à rejoindre le programme en 2018, pour prendre son envol vers la Silicon Valley. Sa première expérience d'apprentissage a été de découvrir comment fonctionnent les géants de la technologie. «C'est la manière anglo-saxonne de rencontrer des gens, de se connecter et d'être très ouvert sur votre plan d'affaires et comment vous faites les choses. Vous pouvez rencontrer une personne qui est PDG d'une grande entreprise et la voir très humble, vous parlant et vous donnant des conseils», a-t-elle partagé.

Cela a suscité une passion pour le mentorat chez la jeune entrepreneuse, qui a passé son programme de formation chez PayPal. «Cela m'a juste donné envie de mentorer des gens en retour. Et je voulais redonner à ma manière», a déclaré Safaa, qui s'assure maintenant de mentorer au moins un jeune professionnel de la technologie par an grâce à son expérience.

Autonomiser les professionnelles de la technologie

Autonomiser les femmes actives dans la technologie est le principal objectif de ce programme, d'où les mentors sont également des femmes. Kathy Giori, une mentor du programme TechWomen aux États-Unis, a été l'une des participantes de ce sommet. «Mon rôle de mentor TechWomen a évolué au fil du temps car, lorsque j'ai commencé, je travaillais chez Mozilla, qui est une entreprise éthique axée sur l'open source dans la région de la baie. J'ai vraiment apprécié car nous pouvions avoir plusieurs mentorées — des leaders émergentes de différents pays», a-t-elle déclaré à Yabiladi.

«Même après le programme TechWomen, nous continuons à collaborer entre mentors et participantes, en tirant parti des forces et des valeurs de chacun», a expliqué Kathy, désormais ingénieure portée sur le développement de produits avec la formation en ingénierie électrique.

Pour Raewadee Parnmukh, mentor chez TechWomen depuis 2012, le programme a été une opportunité gagnant-gagnant où elle apprend comment d'autres femmes de la technologie de différents pays opèrent. «J'ai accueilli, dans le cadre d'un rôle de mentor professionnel, des leaders émergentes du Maroc et d'autres pays dans l'entreprise où je travaillais à l'époque, leur donnant l'expérience de ce que c'est de travailler dans une entreprise technologique américaine», a-t-elle expliqué à Yabiladi.

L'expérience offre un échange partagé de «comparer ce que leur vie aurait pu être en travaillant dans la même industrie ou une industrie similaire dans leur pays d'origine», a-t-elle noté. En tant que mentor, Parnmukh se souvient d'avoir reçu des retours de mentorées qui ont trouvé la culture de travail décontractée aux États-Unis particulièrement intrigante.

Comme d'autres mentors et anciennes participantes, Parnmukh se reconnecte avec d'anciennes mentorées et des leaders émergentes. «C'est intéressant de voir comment, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, les différentes personnes que j'ai rencontrées restent passionnées par l'idée de renforcer les femmes dans la technologie et les domaines STEM», a-t-elle fièrement déclaré.