Un Marocain expulsé d'Italie pour violence domestique

Un Marocain a été rapatrié le 28 novembre par la police d'État italienne, après une décision d'expulsion pour violence domestique, selon des médias locaux. C'est suite à une série d'infractions que le préfet et le chef de la police d'Udine, une ville du nord-est de l'Italie, ont ordonné son expulsion immédiate.

L'homme a immigré en Italie en août 2015 pour rejoindre sa femme. Cependant, il a commis des actes répétés de violence domestique et de mauvais traitements envers elle, entraînant des procédures pénales et des condamnations. Il a été soumis à une ordonnance restrictive, incluant une expulsion du domicile familial et une interdiction d'approcher sa femme.

En réponse à ces violations, le 26 novembre 2024, le commissaire de police d'Udine a rejeté sa demande de renouvellement de son permis de séjour, qu'il avait déposée en septembre 2019. Cette décision a été rapidement suivie d'un ordre d'expulsion.