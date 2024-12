L’hôtelier Hilton étoffe son parc d'hôtels au Maroc

Le géant hôtelier Hilton prévoit d'accroître sa présence au Maroc, avec l'ambition de doubler son parc pour atteindre 20 hôtels dans les années à venir, selon le communiqué de l’entreprise. La société a signé des accords pour neuf nouveaux hôtels qui ajouteront plus de 1 300 chambres dans sept de ses marques mondiales.

Les éléments clés de cette expansion incluent notamment l'introduction de la marque Waldorf Astoria à Rabat et le premier LXR Hotels & Resorts du pays à Casablanca. D'autres offres comprendront la Curio Collection by Hilton dans les deux villes et la marque Hampton by Hilton à Benguérir et à Fès.

Carlos Khneisser, vice-président du développement de Hilton au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré : «Avec 13,1 millions de touristes ayant visité le Maroc au cours des neuf premiers mois de cette année, soit une augmentation d'environ deux millions par rapport à la même période de l'année dernière, le pays connaît un élan significatif en tant que destination touristique. Ces neuf nouvelles signatures ajouteront plus de 1 300 chambres et environ 1 500 membres d'équipe au portefeuille de Hilton au Maroc.»