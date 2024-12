Benkirane à l'Algérie : «Nous connaissons les motivations derrière vos ambitions au Sahara»

Le Secrétaire général du Parti de la justice et du développement, Abdelilah Benkirane, a profité du meeting organisé par son parti à Agadir, samedi, pour envoyer des messages à l'Algérie, dans un contexte d'hostilité croissante envers le Maroc. «Je dis à nos frères en Algérie, maudissez le diable, ce n'est pas le moment. N'avez-vous rien trouvé d'autre que le Maroc ? Nous savons bien pourquoi vous voulez prendre le Sahara et établir une entité artificielle là-bas composée de 100 000 ou 200 000 personnes», a déclaré le chef du PJD.

«Vous avez fermé nos frontières à l'est et vous voulez fermer les frontières du sud ? N'oubliez pas que le Maroc est un pays connecté à l'Afrique, pas seulement par des camions de légumes mais surtout par l'esprit, la foi et la religion. Nos ancêtres sont ceux qui ont transmis l'Islam en Afrique.»