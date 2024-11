Inauguration des nouveaux locaux du consulat de France à Tanger

Les nouveaux locaux du consulat général de France à Tanger ont été inaugurés jeudi, marquant une étape majeure dans le projet de regroupement des services de l’Institut Français et du Consulat sur le site emblématique de la Place de France. La cérémonie a réuni l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, le président du Conseil régional, Omar Moro, ainsi que des élus, des représentants de consulats et d’autres personnalités.

Installé dans l’ancien bâtiment de la résidence des consuls généraux, vieux de 150 ans, le nouveau consulat a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation. Ces travaux ont permis de préserver l’architecture extérieure, de consolider la structure et de restaurer des éléments mobiliers d’exception.

Lors de son discours, Christophe Lecourtier a salué cette réorganisation, qu’il a qualifiée de réponse nécessaire à l’essor économique que connaît la région du Nord depuis les années 2000. Il a également évoqué les projets en cours pour élargir l’offre éducative des établissements français, notamment par l’augmentation de leurs capacités d’accueil.

Il a souligné que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima accueille environ 4.000 Français, dont près de la moitié possèdent également la nationalité marocaine, avec une croissance démographique annuelle de 5%, un chiffre remarquable comparé aux autres régions du Royaume.

Selon l’ambassadeur, «il était grand temps d’adapter la ‘Maison des Français’ de Tanger à ce nouvel environnement et d’ouvrir l’ensemble du site vers de nouvelles perspectives». Il a ajouté que l’idée de regrouper le consulat et l’Institut Français vise à renforcer les services rendus aux résidents français tout en offrant un espace culturel ouvert aux Tangérois et aux visiteurs. Ce projet, en gestation depuis 2021, inclut l’ouverture future d’une médiathèque et d’une antenne Campus France, prévue pour l’été 2025.