Marrakech : Une influenceuse brésilienne détenue après une altercation avec la police

La star de la téléréalité brésilienne et influenceuse Liziane Gutierrez est détenue au Maroc depuis fin octobre à la suite d'un différend avec la police marocaine. Le mannequin de 38 ans était en vacances à Marrakech avec son ex-mari, qui a confirmé l'arrestation au journal brésilien Leo Dias plus tôt cette semaine.

Le partenaire de Gutierrez a déclaré que l'influenceuse, qui compte plus de 1,5 million de followers sur Instagram, est enfermée dans une cellule de la prison de Marrakech depuis plus de quatre semaines. Selon lui, l'arrestation a eu lieu après que l'influenceuse s'est heurtée à la police locale lors d'une sortie nocturne à Marrakech.

Liziane a cessé de publier sur son Instagram le 30 octobre, avec ses derniers posts montrant des photos de son séjour à Marrakech, expliquant son absence des réseaux sociaux.

Assistée par l'ambassade du Brésil

Son compagnon Toni, qui est en même temps son ex-mari, a déclaré aux médias : «Oui, j'étais avec elle. Mais après son arrestation, j'ai continué mon voyage. Son procès n'allait pas être immédiat, et je n'allais pas attendre là indéfiniment».

«L'ambassade du Brésil lui a apporté son aide, et ils étaient au courant de sa situation dès le début. Je leur ai parlé, et il a été convenu que dans la situation où je me trouvais, il valait mieux pour moi de continuer mon voyage car il n'y avait pas de visibilité sur la suite», a-t-il ajouté.

En effet, dans une note envoyée au même journal, le ministère brésilien des Affaires étrangères a confirmé l'arrestation, rassurant la famille de la détenue.

«Le ministère des Affaires étrangères, par le biais de l'ambassade du Brésil à Rabat, a fourni une assistance consulaire à la ressortissante et à sa famille, ainsi que maintenu le contact avec les autorités locales concernant l'affaire.» Ministre des Affaires étrangères brésilien

Peu de temps avant de disparaître de ses réseaux sociaux, l'influenceuse a posté pour la dernière fois une photo qu'elle a légendée, se plaignant d'avoir été volée en quittant son hôtel à Marrakech.

«Juste au moment où je pensais commencer à aimer Marrakech, en quittant l'hôtel et en allant dans une rue qui était à 500 mètres de l'hôtel, nous avons été agressés !» a-t-elle écrit. «Une moto est passée et a pris mon sac Prada que j'aimais, mon écharpe, le téléphone professionnel de Toni et mon téléphone. Notre chance était que nos documents étaient dans le coffre-fort de l'hôtel ; sinon, ils seraient partis aussi», s'est-elle plainte.

«Que cela serve de leçon, non seulement pour ceux qui voyagent au Maroc, mais je pense n'importe où : soyez très prudents avec vos biens les plus importants, car s'ils avaient pris nos passeports, nous aurions dû aller à la capitale, et qui sait combien de temps cela aurait pris», a déclaré l'influenceuse, qui séjournait à La Mamounia, l'hôtel prestigieux de Marrakech.

Liziane, qui est connue à la fois au Brésil et aux États-Unis, est également reconnue pour son tempérament. En avril dernier, en Ukraine, elle a été retenue par la police dans sa chambre d'hôtel après un imbroglio concernant ses documents.

En 2021, elle a été détenue après s'être heurtée aux agents de sécurité lors d'un festival à Las Vegas. Le mannequin est également largement connue pour son témoignage contre le rappeur américain Chris Brown. Liziane l'a accusé de l'avoir frappée au visage lors d'une fête à Las Vegas après qu'elle a pris une photo de lui lors d'une soirée privée. Elle parle même de l'incident dans un documentaire récent.