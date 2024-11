Automobile : FORVIA renforce sa présence industrielle au Maroc avec deux nouvelles infrastructures

Le groupe FORVIA, septième fournisseur mondial de technologies automobiles, a inauguré, mercredi 27 novembre, une nouvelle infrastructure industrielle dans la Zone d’Accélération Industrielle Technopolis à Salé, lors d’une cérémonie en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Patrick Koller, directeur général de FORVIA. Une seconde inauguration, portant sur l’extension du site de Kénitra, est prévue le 28 novembre.

Lors de la cérémonie, M. Mezzour a salué le rôle stratégique de FORVIA, présent au Maroc depuis 15 ans, en soulignant que ces projets reflètent la compétitivité et le potentiel de l’industrie automobile marocaine, tout en renforçant l’intégration locale du secteur et son positionnement mondial.

Ces deux nouvelles infrastructures, destinées à servir les marchés européens et marocains, marquent une étape importante pour le développement industriel du groupe dans le Royaume. Elles devraient générer près de 2 000 emplois entre 2024 et 2027, tout en doublant les capacités de production de FORVIA.

Implanté au Maroc depuis 2008, FORVIA dispose désormais de trois usines dans le pays, à Kénitra et Salé, et emploie environ 4 000 personnes. Spécialisé dans la fabrication de coiffes automobiles, d’intérieurs de véhicules (planches de bord et panneaux de porte) et l’assemblage des systèmes de post-traitement des gaz d’échappement, le groupe s’affirme comme un acteur clé de l’écosystème automobile national.