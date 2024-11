Des bombardiers B-52 américains en exercice au dessus du Maroc

Deux Boeing B-52 Stratofortresses de l'US Air Force, des bombardiers stratégiques américains à long rayon d'action, subsoniques et à réaction, affectés au 20e Escadron de Bombardement Expéditionnaire, ont participé à une mission d'entraînement conjointe avec l'Armée de l'Air Royale Marocaine le 22 novembre, a rapporté un média spécialisé.

Les bombardiers ont décollé de RAF Fairford, une base de la Royal Air Force (RAF) dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni, pour une mission d'entraînement avec l'Armée de l'Air Royale Marocaine. «Le Maroc est un acteur clé dans le maintien de la stabilité et de la sécurité régionales, tout en promouvant la paix et la prospérité au Moyen-Orient et à travers l'Afrique», a écrit le média spécialisé.

L'entraînement conjoint fait partie d'une mission appelée Bomber Task Force 25-1, qui couvrait plusieurs pays, notamment du Moyen-Orient et de la région nordique.

Au Maroc, l'escadron a mené un exercice du Commandement Afrique des États-Unis le même jour. Cette opération de la force opérationnelle est la première de l'année fiscale, mais pas la première à avoir lieu au Maroc.

En septembre 2020, des F-16 marocains ont volé aux côtés d'un B-52H Stratofortress américain lors d'une mission de la Bomber Task Force Europe. «Les opérations et les engagements avec nos alliés et partenaires démontrent et renforcent notre engagement commun envers la sécurité et la stabilité mondiales», avait écrit l'ambassade américaine à l'époque, annonçant l'exercice conjoint.

Lors de cette mission, deux bombardiers B-52H ont quitté la base militaire de Fairford en Angleterre, à destination de l'Espagne. Les avions sont ensuite entrés dans l'espace aérien marocain, comme ils l'avaient fait en avril 2019, avant de faire demi-tour pour atterrir à la base aérienne américaine de Morón à Séville.